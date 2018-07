Chelsea perde para Arsenal por 3 x 1

Os gols de Alex Song, Cesc Fabregas e Theo Walcott foram marcados num intervalo de nove minutos entre o fim do primeiro tempo e início do segundo, no estádio Emirates, em Londres.

Branislav Ivanovic marcou para o Chelsea, mas o dano estava feito. O Arsenal deu fim a uma sequência de cinco derrotas consecutivas contra o rival de Londres e conquistou a segunda posição na tabela, à frente do Manchester City por diferença de gols.

O Arsenal tem 35 pontos de 18 partidas, enquanto o líder invicto, Manchester United, tem 37 pontos, com um jogo a menos. O Chelsea, que começou a temporada em excelente forma, mas esqueceu como se ganha um jogo, está na quarta posição, com 31 pontos.

(Por Martyn Herman)