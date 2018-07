Chelsea perde pênalti e Manchester City vence em casa

MANCHESTER - O Manchester City contou com grandes atuações de Yaya Touré, Tevez e o goleiro Hart para manter as esperanças de brigar pelo bicampeonato inglês neste domingo. Jogando em casa, o time derrotou o Chelsea por 2 a 0 e manteve a diferença de 12 pontos para o líder Manchester United.

O City chegou aos 56 pontos, contra 68 do rival, faltando 11 rodadas para o fim do Campeonato Inglês. Já o Chelsea acumulou mais um tropeço e, com 49 pontos, briga apenas para se manter na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões - disputa atualmente a Liga Europa.

Mesmo jogando longe de casa, o Chelsea foi o responsável pela primeira grande chance de gol da partida. Aos 5 minutos do segundo tempo, Demba Ba invadiu a área e sofreu falta de Hart. O goleiro se redimiu na sequência ao fazer grande defesa na cobrança de pênalti de Lampard.

O City, que já tinha dominado o primeiro tempo, partiu então para o ataque. E abriu o placar aos 18 minutos. David Silva iniciou jogada na entrada da área e Touré mandou para as redes.

Embalados, os donos da casa ampliaram o marcador aos 39. Tevez acertou bom chute, da entrada da área, e confirmou a vitória do City. O atacante argentino não marcava há dois meses.

Ainda neste domingo, o Newcastle bateu o Southampton por 4 a 2, diante de sua torcida. Apesar da vitória, o time da casa segue na parte inferior da tabela, com 30 pontos. Já o Southampton soma 27.