Chelsea perde por 3 x 0 para um inspirado Sunderland

Onuoha tornou-se o primeiro oponente a marcar no Chelsea pelo campeonato inglês em Stamford nesta temporada, com um gol memorável pouco antes do intervalo, ao deixar para trás três defensores do Chelsea e tocar no canto do goleiro Petr Cech.

O Sunderland, goleado por 7 x 2 pelo Chelsea em Stamford Bridge na última temporada, ampliou sua vantagem para 2 x 0 aos sete do segundo tempo, quando uma brilhante jogada envolvendo Welbeck e Jordan Henderson, convocado pela primeira vez para a seleção inglesa, encontrou o contratado a preço recorde Gyan que não deu chance a Cech.

Welbeck marcou o terceiro aos 42 minutos após um erro raro de Ashley Cole que falhou ao recuar para Cech, completando um dos mais inesperados placares da temporada.

O tropeço deixou o campeão Chelsea, que jogou sem os zagueiros titulares John Terry e Alex, ainda na liderança com 28 pontos, mas agora apenas dois à frente do Arsenal, que venceu fora de casa o Everton por 2 x 1.

O Manchester United, que reagiu para empatar por 2 x 2 com o Aston Villa fora de casa após estar perdendo por 2 x 0, é o terceiro com 25 pontos.

O Sunderland avançou para a sexta colocação, encerrando uma série de 11 derrotas consecutivas para o Chelsea desde 2001.

