Chelsea perde, Tottenham vence e assume terceiro lugar

LONDRES - Atual campeão da Europa, o Chelsea está tendo uma temporada para esquecer. Eliminado na fase de grupos da Copa dos Campeões, o time londrino corre o risco de nem se classificar para a próxima edição da competição continental. Neste sábado, o time de Oscar, Ramires e David Luiz perdeu para o Southampton e viu o Tottenham tomar-lhe o terceiro lugar.

Os resultados dos três grandes londrinos reaqueceu a briga pelas duas vagas restantes na Copa dos Campeões. Isso porque o Tottenham venceu o Swansea City por 2 a 1 e o Arsenal superou o Reading por 4 a 1, embolando ainda mais a disputa direta pelo terceiro e pelo quarto lugares. O Chelsea segue com 55 pontos, ultrapassado pelo Tottenham, que foi a 57. O Arsenal aparece atrás, com 53.

Em Southampton, a zaga do Chelsea deixou os donos da casa trocarem passe com facilidade na área até que Rodriguez ficou na cara do goleiro para abrir o placar. Os anfitriões agradeceram devolvendo a gentileza. Marin bateu escanteio e Terry subiu sozinho para deixar tudo igual.

Mas Southampton voltaria à frente ainda no primeiro tempo, quando Lambert bateu falta com perfeição, encobrindo a barreira e tirando totalmente de Peter Cech. O Chelsea não contou com David Luiz e Ramires entre os titulares - só o volante entrou na segunda etapa. Oscar foi titular, mas não rendeu o esperado e saiu no segundo tempo.

O Tottenham foi até o País de Gales para somar mais três pontos no Campeonato Inglês. Para não fugir do padrão, Gareth Bale acabou com o jogo. Aos oito minutos, ele recebeu de Vertonghen, parou a jogada e esperou o zagueiro invadir a área para devolver encobrindo todo mundo. O belga recebeu sozinho, dominou bonito e fez 1 a 0.

Aos 21, Bale deixou o dele. O galês recebeu de Vertonghen na meia-lua, dominou de direita e surpreendeu o goleiro com um chute de esquerda, de bico, no ângulo. Vorm só virou a cabeça para ver a bola estufar as redes. Na segunda etapa, Michu ainda descontou para o Swansea.

Para seguir na briga contra os seus rivais caseiros, o Arsenal recebeu o Reading e venceu por 4 a 1 no terceiro jogo entre os dois times no ano. Nesses três confrontos foram 24 gols, uma média de oito por partida. Gervinho, Cazorla, Giroud e Arteta marcaram.

Outro a golear neste sábado, pela 31.ª rodada, foi o Manchester City, que recebeu o Newcastle e venceu por 4 a 0, gols de Tévez, David Silva, Kompany e Perch (contra). Com isso, voltou a reduzir para 15 a vantagem que o Manchester United tem na liderança, a oito rodadas do fim do Campeonato Inglês. Assim, o título pode ser confirmado já daqui a duas semanas.

Ainda neste sábado, o Wigan venceu o Norwich City por 1 a 0, em casa, chegou aos 30 pontos e se igualou ao Aston Villa na briga contra o rebaixamento, no 18.º lugar, atrás pelo número de vitórias. O West Ham também venceu, fazendo 3 a 1 no West Bromwich, em Londres.