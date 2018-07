Chelsea pode pagar até R$ 58 milhões por Alexandre Pato

O Chelsea está disposto a pagar nada menos que R$ 58 milhões ao Corinthians para contratar o atacante Alexandre Pato. A informação é do jornal inglês Daily Express, que garante: o atacante brasileiro entrou definitivamente na pauta do clube londrino depois das lesões de Diego Costa e Rémy. O Chelsea, ainda segundo a publicação, estaria preocupado em repor o elenco rapidamente, uma vez que a janela de transferências se encerra no dia 1º de feveiro.

Para o Corinthians, seria um alívio. O clube paulista sonha com a venda de Alexandre Pato para não arcar com o salário de R$ 800 mil por mês. A pedida inicial do Corinthians foi 25 milhões de euros (algo em torno de R$ 108 milhões), mas jamais algum clube clube se dispôs a pagar essa quantia.

A única equipe que fez uma oferta por Pato foi Tianjin Quanjian, da China, equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo. O proplema foi que o próprio Pato recusou, alegando que não tinha interesse em jogar no futebol chinês, decisão que enfureceu dirigentes do Corinthians.

A proposta do Chelsea divulgada pelo jornal inglês (10 milhões de libras ou R$ 58 milhões) seria a maior já feita por algum clube até agora. E Pato já declarou diversas vezes que gostaria de jogar na Inglaterra. Para o atacante seria um ótimo negócio porque ele detém 40% de seus direitos econômicos.