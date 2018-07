Chelsea precisa de uma vitória para reconquistar confiança, diz Ramires

Apesar das dificuldades do clube, Ramires, junto com o compatriota Willian, foi estatisticamente um dos poucos sucessos do Chelsea na temporada, marcando três gols em 15 partidas.

"Estamos treinando e trabalhando duro. Estamos fazendo o melhor para sair desta situação que nos colocamos", disse o brasileiro ao site oficial do clube inglês.

"Acho que o time tem uma boa mentalidade, mas quando você não tem vitórias, perde alguma confiança e precisamos voltar e ganhar jogos novamente", acrescentou.

O Chelsea busca o vitória contra o Norwich City no sábado, quando a liga volta após a pausa para jogos internacionais.

(Reportagem de Shravanth Vijayakumar)