Chelsea pressiona muito, mas só empata com o West Ham pelo Campeonato Inglês

O Chelsea teve 71% de posse de bola e finalizou 13 vezes, mas só ficou no empate sem gols com o West Ham, neste domingo, em Londres, pela sexta rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o time londrino deixa de ter 100% de aproveitamento na competição, soma 16 pontos, ao lado do Manchester City (perde no saldo de gols - 16 a 10), e se distancia um pouco do líder Liverpool, que soma 18. O West Ham tem apenas quatro pontos e está na 17ª posição na tabela.

O Chelsea teve a iniciativa do jogo e pressionou bastante, enquanto o West Ham levava algum perigo nos contra-ataques. Os dois goleiros foram bem na partida, mas Fabián, com pelo menos duas belas defesas, garantiu um ponto importante para o West Ham.

Hazard e Willian concentraram as jogadas do Chelsea pelo lado direito do ataque, mas erraram na hora de fazer as assistências.

Na próxima rodada, a sétima, domingo que vem, o Chelsea vai receber o Liverpool no clássico que vai valer a liderança. O West Ham jogará mais uma vez em casa e terá como adversário o Manchester United.