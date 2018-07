Chelsea recontrata sérvio Matic por R$ 80 milhões

LONDRES - O Chelsea oficializou nesta quarta-feira a contratação do meia Nemanja Matic, que defendeu o clube anteriormente e estava no Benfica. Em um comunicado à Bolsa de Valores de Lisboa, o clube português explicou que vendeu o meia sérvio por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 80 milhões). E o time londrino confirmou que o jogador, de 25 anos, assinou um contrato por cinco temporadas e meia.

Matic deixou o clube de Stamford Bridge em 2011, como contrapeso na contratação do zagueiro brasileiro David Luiz, que pertencia ao Benfica. No Estádio da Luz, ele se tornou um jogador fundamental ao time português, o ajudando a ser vice-campeão da Liga Europa na última temporada, quando foi derrotado exatamente pelo Chelsea na decisão.

"Estou muito feliz por esta oportunidade de estar de volta ao clube. Eu me sinto muito bem por causa disso e só quero dizer que vou dar o meu melhor para ajudar a equipe e fazer os torcedores do Chelsea felizes", disse Matic, ao site oficial do seu novo clube.

Para José Mourinho, Matic amadureceu e evoluiu após a sua primeira passagem pelo Chelsea. "Estou muito satisfeito que Nemanja esteja retornando para o Chelsea. Ele cresceu como jogador em Portugal e tornou-se um fantástico meio-campista versátil. Tenho certeza que ele vai se tornar um membro muito importante da equipe e nos ajudará a atingir nossas ambições", afirmou.

Matic concorreu ao Prêmio Puskas, dado ao gol mais bonito do ano de 2013, e ficou em segundo lugar - o sueco Zlatan Ibrahimovic foi premiado na última segunda-feira na Festa de Gala da Fifa. Nessa segunda passagem pelo Chelsea - a outra foi entre 2009 e 2011 -, o meio-campista vai usar a camisa de número 21.