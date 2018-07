Chelsea renova contrato com volante nigeriano Mikel

LONDRES - O Chelsea anunciou a renovação de contrato do volante nigeriano John Obi Mikel, que tem sido um dos titulares do time nos últimos jogos. O novo vínculo do jogador de 25 anos é válido por cinco temporadas, até junho de 2017.

"Eu ganhei praticamente tudo com o Chelsea e esses anos no clube têm sido muito especiais para mim", afirmou Mikel, que foi contratado pelo time inglês em 2006, quando começava a carreira no modesto Lyn Oslo, da Noruega.

Pelo Chelsea, Mikel conquistou um título do Campeonato Inglês, um da Copa da Liga Inglesa, um da Supercopa da Inglaterra, quatro da Copa da Inglaterra e o mais importante de todos: a Liga dos Campeões da Europa na temporada passada.

"Acredito que estou chegando agora ao meu auge, mas, como jogador, você quer sempre melhorar e acredito que ainda há espaço para isso", disse Mikel, que também é figura constante nas convocações da seleção nigeriana.

Mikel é uma das armas do Chelsea para reagir nesta temporada. Atual campeão, o time corre risco de ser eliminado precocemente da Liga dos Campeões. E também vem tendo uma sequência de resultados ruins no Campeonato Inglês.

E o Chelsea também tem pela frente a disputa do Mundial de Clubes, na qual estreia no dia 13 de dezembro, contra adversário ainda indefinido, em Yokohama, no Japão. O time inglês é o provável adversário do Corinthians na final.