Chelsea rompe com fornecedor de material a seis anos do fim do contrato Faltando ainda seis anos para o término do contrato entre Chelsea e Adidas, o clube inglês e a fornecedora alemã de material esportivo anunciaram nesta quarta-feira o rompimento do acordo ao fim da temporada 2016-2017, daqui a um ano. De acordo com a imprensa inglesa, a concorrente Nike estaria por trás desse rompimento.