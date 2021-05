Chelsea se classifica para a final da Liga dos Campeões Feminina e enfrentará o Barcelona

A grande final da Liga dos Campeões Feminina está definida: o Chelsea eliminou o Bayern de Munique e enfrentará o Barcelona, que eliminou o PSG da brasileira Formiga na outra semifinal. A decisão será disputada no dia 16 de maio, no estádio Gamla Ullevi, em Gotemburgo, na Suécia.

O PSG não conseguiu ter o mesmo desempenho contra o Barcelona que teve contra o Lyon, atual pentacampeão da Liga dos Campeões Feminina, na quartas-de-final. No jogo da ida, empate em 1 a 1, com gols de Jennifer Hermoso para as catalãs e Alana Cook para as parisienses. Na volta, Lieke Martens fez dois gols para o Barça, e apesar de Marie-Antoinette Katoto ter descontado, o PSG não conseguiu nova igualdade.

Na outra chave, o Chelsea conseguiu reverter o resultado de 2 a 1 da ida. Em Londres, a equipe azul saiu na frente com Fran Kirkby e o Bayern empatou com Sarah Zadrazil. Pouco depois, Ji So-yun colocou o time inglês à frente novamente. Apenas no final da partida, Pernille Harder marcou mais um para o Chelsea. No desespero, as bávaras pressionaram e, no último lance, Fran Kirkby aproveitou que a goleira adversária havia ido para a área tentar o gol e marcou o quarto do Chelsea, carimbando a vaga.

Ambos os times buscam seu primeiro título na competição. O Chelsea chega à final pela primeira vez enquanto o Barça está na decisão pela segunda vez - foi derrotado pelo Lyon em 2019.

Uma curiosidade é que o Chelsea pode se tornar o primeiro time a ser campeão ao mesmo tempo na Liga dos Campeões masculina e na feminina. Entre os homens, a equipe está na semifinal, onde empatou com o Real Madrid no primeiro jogo, fora de casa, por 1 a 1.