Chelsea se despede de torneio amistoso com vitória nos pênaltis sobre o Lyon

O Chelsea se despediu nesta terça-feira da International Champions Cup, torneio amistoso que reúne 18 das principais da equipe da Europa, com uma vitória nos pênaltis por 5 a 4 sobre o Lyon, depois de ter empatado sem gols no tempo normal. O jogo foi disputado na casa do time inglês, no estádio Stamford Bridge, em Londres.

O resultado foi o que menos importou no encerramento da pré-temporada das duas equipes, já que ambos os times não tinham mais chance de título na competição amistosa.

A equipe inglesa foi melhor na partida e teve nos pés de Willian as principais oportunidades para vencer a partida. Em uma delas, o brasileiro bateu falta com força, no canto superior esquerdo, defendida pelo goleiro Anthony Lopes. Willian e o nigeriano Moses foram os dois únicos considerados titulares que iniciaram a partida.

Nomes importantes do time, como Cahill, Alonso, Hazard e Giroud entraram na segunda etapa. O brasileiro Lucas Piazon, que retornou de empréstimo, também pôde atuar por alguns minutos, assim como o meia Jorginho, brasileiro naturalizado italiano que foi a principal contratação do clube para a temporada que está prestes a começar.

Desejado pelo Real Madrid, o goleiro Courtois não atuou. Ele nem se apresentou ao clube na segunda-feira após o período de folga depois da Copa do Mundo e foi multado por isso. O polonês Bulka foi o titular e deu lugar na segunda etapa a Green, que defendeu o pênalti de Diop, garantindo o triunfo ao Chelsea, já que todos os jogadores da equipe inglesa converteram suas cobranças.

O primeiro compromisso oficial do Chelsea na abertura da temporada será a estreia no Campeonato Inglês contra o Huddersfield Town, no sábado, às 11 horas, no John Smith's Stadium. O Lyon estreia no Campeonato Francês no domingo, às 10 horas, em casa, no Parc Olympique Lyonnais.