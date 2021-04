Chelsea se mantém no G-4 ao vencer clássico londrino contra o West Ham

O Chelsea venceu neste sábado o West Ham por 1 a 0, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O único gol do clássico londrino foi marcado, aos 43 minutos do primeiro tempo, por Timo Werner. O atacante alemão recebeu cruzamento vindo da esquerda e, livre na área, mandou para as redes.

Werner teve a chance de ouro para ampliar e fazer o segundo na partida, aos 10 minutos do segundo tempo, quando perdeu um gol inacreditável, que estava praticamente feito, para a decepção do técnico do Chelsea, Thomas Tuchel.

O West Ham teve no final da partida a expulsão do zagueiro Fabián Balbuena, ex-Corinthians, depois de o juiz acionar o VAR e confirmar uma entrada desproporcional do paraguaio no lateral Chilwell. A baixa deixou o jogo mais tranquilo para o Chelsea, que só administrou no final, garantindo os três pontos.

O dérbi entre as equipes da capital inglesa deixou a disputa pelo G-4 com boa vantagem para o Chelsea, que ocupa o quarto lugar, com 58 pontos, garantindo por enquanto o acesso à próxima Liga dos Campeões. O West Ham vem logo atrás, na quinta colocação, com 55.