Chelsea se reforça com atacante do Bayer Leverkusen

LONDRES - O Chelsea anunciou oficialmente nesta quinta-feira que chegou a um acordo com o Bayer Leverkusen para a contratação do atacante André Schürrle. O clube informou que a confirmação do jogador como reforço está dependendo apenas da regularização da documentação do mesmo e dos exames médicos aos quais o atleta será submetido para poder assinar contrato.

Na mira do Chelsea há bastante tempo, Schürrle, de 22 anos, será o primeiro reforço do clube inglês desde o retorno do técnico José Mourinho ao comando do time. O atacante ajudou o Leverkusen a terminar o último Campeonato Alemão na terceira posição, garantindo assim uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

E, no mesmo dia em que o Chelsea confirmou acordo para contratar Schürrle, o clube alemão anunciou também que acertou a contratação do atacante sul-coreano Heung-min Son, que vinha defendendo o Hamburgo, também da Alemanha. O jogador asiático, de apenas 20 anos, assinou um contrato de cinco anos com o Leverkusen.

Os valores das duas transações não foram revelados pelos dois clubes, que apostarão em jovens atacantes que tiveram desempenhos parecidos como goleadores no último Campeonato Alemão. O jogador sul-coreano marcou 12 vezes com a camisa do Hamburgo na competição, enquanto Schürrle fez 11 gols durante a boa campanha do Leverkusen.