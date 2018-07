Chelsea segura reação do Arsenal e derrota rival londrino no Inglês

O Arsenal esboçou uma reação no segundo tempo, com Theo Walcott reduzindo a desvantagem no placar em meio à neve no Stamford Bridge, mas o Chelsea segurou o rival e conquistou sua segunda vitória em casa nas seis partidas em que foi mandante desde que o técnico Rafa Benítez assumiu a equipe como interino.

A vitória levou o Chelsea, terceiro colocado na classificação, aos 45 pontos, 10 a menos que o líder Manchester United, que enfrenta o Tottenham Hotspur ainda neste domingo em Londres, apesar da forte nevasca que cai na capital britânica colocar a realização da partida em dúvida.

Mata abriu o placar para o Chelsea contra o Arsenal aos seis minutos após passe de Cesar Azpicueta, embora os jogadores do Arsenal tenham reclamado de uma falta no início da jogada.

Lampard ampliou aos 16 minutos, de pênalti, depois de o goleiro do Arsenal Wojciech Szczesny ter escapado de receber o cartão vermelho por ter derrubado o brasileiro Ramires dentro da área. Foi o 195º gol de Lampard pelo Chelsea e ele está agora a sete gols do maior goleador da história do clube, Bobby Tambling.

Uma soberba finalização de Walcott pouco antes dos 15 minutos do segundo tempo deu esperanças ao Arsenal e o Chelsea teve um final de jogo nervoso tendo de suportar a pressão do rival.

Com o resultado, o Arsenal continua na sexta posição com 34 pontos.

