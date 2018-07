Chelsea separa R$ 139 milhões para contratar Felipe Anderson

José Mourinho pediu para os dirigentes do Chelsea separar R$ 139 milhões para contratar o Felipe Anderson na janela do Verão na Europa. Essa é a informação do jornal inglês Daily Telegraph desta sexta-feira. O time inglês foi eliminado recentemente da Liga dos Campeões diante do PSG, de Thiago Silva e David Luiz. Felipe Anderson é jogador da Lazio, e tem contrato esticado até 2020. Mesmo assim o treinador português acredita na possibilidade de seduzir o meia brasileiro.

Felipe Anderson tem 21 anos, está nos planos da seleção de Dunga e mais ainda da seleção olímpica, que disputará os Jogos do Rio em 2016. Sua temporada na Itália e o olho gordo de dirigentes rivais fizeram com que clube de Roma corresse para renovar seu vínculo. Com dez gols e sete assistências na temporada, o Chelsea mandou olheiros para a capital italiana a fim de observá-lo melhor.

O time inglês aguarda também uma decisão do atacante Emenike, de 27 anos, que deve deixar o Fenerbahce por motivos de insultos raciais na Turquia. Londres pode ser seu destino, de acordo com o agente do próprio jogador nigeriano.