Chelsea só empata com Brighton no Inglês e vê ameaçada vaga para copas europeias

Depois de eliminar o Manchester City, sábado, na semifinal da Copa da Inglaterra, o Chelsea teve uma atuação decepcionante, nesta terça-feira, ao só empatar, sem gols, com o Brighton & Hove Albion, em Londres, duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o time do técnico Thomas Tuchel deixou de ultrapassar o terceiro colocado Leicester (56 pontos) e ficou na quarta posição, com um ponto a menos, ao lado do West Ham. O Liverpool vem na sequência com 53 pontos. Todos brigando por vagas nas competições europeias da próxima temporada.

A seis rodadas do final da competição, o City permanece como boa vantagem em primeiro lugar (74 pontos), diante do vice-líder Manchester United (66 pontos).

O Chelsea dominou a partida e ficou com a posse de bola 66% doo tempo, mas, sem inspiração, levou pouco perigo para a meta do goleiro Robert Sanchez. Já o Brighton (16º, 34 pontos), que briga intensamente para fugir das últimas colocações, festejou o resultado como se fosse uma vitória.