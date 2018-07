Chelsea só empata em Kiev e se complica na Liga dos Campeões

Apenas 12º colocado no Campeonato Inglês, o Chelsea começa a se complicar também na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o time do técnico José Mourinho botou duas bolas na trave, mas não conseguiu passar de um empate sem gols com o Dínamo de Kiev, na Ucrânia, pela terceira rodada do Grupo G. O Porto, em casa, fez 2 a 0 Maccabi Tel Aviv.

Finalizado o primeiro turno, o Chelsea só conseguiu ganhar do time israelense, saco de pancadas do grupo. Perdeu do Porto por 2 a 1 em Portugal e agora ficou no empate na Ucrânia. A esperança do time de José Mourinho é que os confrontos do returno diante dos rivais diretos serão ambos na Inglaterra. O primeiro deles, contra o Dínamo, já daqui a duas semanas.

Escalado com Fábregas, Ramires, Willian, Matic e Hazard, o meio-campo do Chelsea comandou a partida e criou as melhores oportunidades da partida. Entre os 6 e os 8 minutos do primeiro tempo, Willian, Fábregas e Hazard arriscaram e o belga acertou a trave. Matic e Diego Costa também tiveram oportunidades na etapa inicial, mas o centroavante furou a chance que recebeu.

A segunda bola que acertou a trave do Dínamo foi aos 2 minutos do segundo tempo, em falta cobrada por Willian, que foi direto no travessão. O Dínamo, que jogava mais recuado, também teve chance de ganhar e só não abriu o placar com Derlis Gonzales porque Begovic fez grande defesa aos 16.

Mourinho só mexeu no time faltando 15 minutos para o fim da partida, com a entrada de Oscar no lugar do Fábregas. Com o brasileiro em campo, o ritmo do Chelsea caiu e os ingleses não criaram mais nada até o apito final.

PORTO VENCE MAIS UMA

Em Portugal, o Porto manteve a sua incrível sequência de vitórias no Estádio do Dragão, que já dura desde 14 de dezembro do ano passado em jogos oficiais. Nesta terça-feira, o time português abriu o placar diante do Maccabi Tel Aviv com Aboubakar, de cabeça, aos 37 minutos. Pouco depois, aos 41, o camaronês lançou para Brahimi sair na frente do goleiro e fazer o segundo.