Chelsea supera Bournemouth com gol de Eden Hazard e chega ao 4.º lugar no Inglês

O Chelsea teve dificuldades, mas superou o fraco Bournemouth por 1 a 0, neste sábado, no litoral sul da Inglaterra, pela 10.ª rodada do Campeonato Inglês. O destaque da partida foi o meia belga Eden Hazard, autor do gol que recolocou o time londrino entre os primeiros colocados da competição nacional.

Agora com 19 pontos, o Chelsea, atual campeão inglês, subiu para o quarto lugar na tabela, posto que garante uma vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. A equipe comandada pelo italiano Antonio Conte está a nove pontos do líder Manchester City. O Bournemouth segue na vice-lanterna do Inglês, com apenas sete pontos.

O clube londrino teve mais volume de jogo e criou algumas chances para abrir o placar na primeira etapa. No entanto, o gol saiu somente no segundo tempo do duelo. Aos 5 minutos, Hazard recebeu do espanhol Morata, entrou na área e bateu de perna esquerda para vencer o goleiro bósnio Begovic. O meia belga seria substituído aos 38 minutos pelo meia brasileiro Willian.

A equipe local proporcionou uma grande pressão nos minutos finais da partida. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, o goleiro Courtois teve que mostrar habilidade para evitar o empate ao defender um chute forte do zagueiro Steve Cook, que partiu para o ataque em busca do empate. No entanto, o Chelsea conseguiu deixar o gramado com uma importante vitória.

O clube londrino voltará campo na próxima terça-feira pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, quando enfrentará a Roma, na capital italiana, tentando manter a liderança do Grupo C da competição. Atualmente, o Chelsea tem sete pontos, a Roma está com cinco, o Atlético de Madrid com dois e o Qarabag, lanterna da chave, com apenas um ponto.

Depois, no próximo fim de semana, o Chelsea terá compromisso pelo Inglês. No dia 5 de novembro, o time terá pela frente o clássico contra o Manchester United, em Stamford Bridge, na capital inglesa. Já o Bournemouth sairá de seus domínios para enfrentar o Newcastle.