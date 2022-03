Chelsea supera Middlesbrough sem sustos e vai à semifinal da Copa da Inglaterra

O Chelsea viajou até Middlesbrough e venceu os donos da casa pelo placar de 2 a 0 nas quartas de final da Copa da Inglaterra, neste sábado. Com gols de Lukaku e Ziyech, o time de Thomas Tuchel não teve muitas dificuldades para confirmar o favoritismo no estádio Riverside e segue adiante rumo à semifinal do torneio.

O Chelsea derruba uma sequência de nove vitórias consecutivas em casa do Middlesbrough, somando todas as competições. O time do nordeste da Inglaterra chegou a eliminar equipes como Manchester United e Tottenham anteriormente nesta temporada.

Por conta das sanções que vem sofrendo pelo governo britânico, o Chelsea chegou a cogitar viajar de ônibus em um trajeto que seria de cerca de seis horas até o local da partida neste sábado. No fim das contas, o time foi de avião.

Entre as sanções, o time de Londres está sem poder vender novos ingressos, com exceção dos pacotes para toda a temporada, que já haviam sido negociados. Diante disso, houve um pedido do Chelsea para fazer o jogo com portões fechados, o que irritou a diretoria do time mandante. O pedido foi retirado na sequência.

O Middlesbrough começou a partida com uma postura ousada, se lançando ao campo de ataque do Chelsea. A qualidade do time de Tuchel falou mais alto e o placar foi aberto aos 15 minutos. Apertado na defesa, o Chelsea saiu trocando passes e chegou com muito espaço pela lateral do campo com Mason Mount, que fez cruzamento rasteiro preciso para Lukaku apenas completar para o gol.

Controlando o confronto, o Chelsea conseguiu o segundo gol aos 30 minutos, em uma belíssima finalização do aniversariante Ziyech. O marroquino recebeu bola de Mount, trouxe para o meio e bateu cruzado na direção da trave. A bola parou no fundo do gol. No fim, Lukaku quase fez o terceiro. O atacante belga chegou a driblar o goleiro, mas a finalização foi bloqueada pela zaga já em cima da linha do gol.

No segundo tempo, o Middlesbrough não conseguiu esboçar uma reação com lances de ataque perigosos. O Chelsea teve mais a bola e controlou a partida até o fim. Nos lances de maior perigo, Timo Werner desviou uma cobrança de falta de Mount com cabeceio e o goleiro Lumley fez ótima defesa. Mount continuou atormentando a defesa do Middlesbrough, após invadir a área em jogada perigosa, que terminou em finalização de Werner que foi bloqueada.

No fim da partida, o técnico alemão do Chelsea colocou em campo o brasileiro Kenedy, que retornou ao time inglês nesta temporada após passagem pelo Flamengo.

O sorteio para definir as semifinais da Copa da Inglaterra acontecerá já neste domingo, pouco antes do jogo entre Nottingham Forest e Liverpool, que começa às 15h.