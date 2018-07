Chelsea supera o Liverpool em amistoso no Rose Bowl

O Chelsea triunfou em seu primeiro compromisso da pré-temporada nos Estados Unidos. Na noite de quarta-feira (madrugada no horário brasileiro), o time londrino superou o Liverpool por 1 a 0, em amistoso disputado no Rose Bowl, em Pasadena, que atraiu 53.117 espectadores.

Após disputar amistosos na Áustria, o Chelsea seguiu para os Estados Unidos, onde realiza três duelos pela International Champions Cup, uma competição amistosa que tem duelos no país e também na Austrália, China e Europa. E o time se deu melhor diante do Liverpool, que também entrou em campo pela primeira vez na sua pré-temporada em solo norte-americano após a realização de alguns jogos contra equipes pequenas da Inglaterra.

O duelo entre Chelsea e Liverpool contou com a participação de três jogadores brasileiros, todos eles começando o duelo entre os titulares. Willian começou jogando pelo time londrino, enquanto Roberto Firmino e Philippe Coutinho foram escalados no Liverpool, embora todos tenham sido substituídos.

O Chelsea definiu a sua vitória logo aos dez minutos do primeiro tempo, com o gol marcado pelo zagueiro Gary Cahill. Cesc Fabregas foi expulso aos 25 minutos da etapa final, mas ainda assim o time londrino conseguiu sustentar a vantagem.

MILAN VENCE NOS PÊNALTIS

Em outro duelo da International Champions Cup concluído nesta madrugada, o Milan superou o Bayern de Munique por 5 a 3 na disputa de pênaltis após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar no Soldier Field, em Chicago.

O duelo foi cheio de reviravoltas, tanto que Niang abriu o placar para o Milan aos 23 minutos da etapa inicial, mas o Bayern conseguiu a virada antes do intervalo, com os gols de Ribery, aos 29, e Alaba, aos 38. No segundo tempo, o Milan obteve outra virada, com gols de Bertolacci, aos quatro, e Kucka, aos 16 minutos. Mas, aos 45, Ribery marcou o seu segundo gol na partida, de pênalti, empatando o duelo em 3 a 3.

Na disputa de pênaltis, o Milan foi perfeito e converteu as suas cinco cobranças, enquanto Rafinha falhou pelo Bayern, que assim acabou sendo batido por 5 a 3.