Chelsea supera Tottenham em clássico e fatura a 1ª vitória no Inglês

Com gol aos 43 minutos do segundo tempo, o Chelsea conquistou neste domingo a sua primeira vitória nesta edição do Campeonato Inglês. O triunfo suado veio logo no seu primeiro clássico contra o Tottenham, pelo placar de 2 a 1, no estádio de Wembley, onde o rival está mandando seus jogos na competição.

O lateral Marcos Alonso foi o grande herói da vitória dos atuais campeões ingleses, ao marcar os dois gols da partida, que teve os brasileiros David Luiz e Willian entre os titulares. O atacante Michy Batshuayi, do Chelsea, também deixou sua marca, mas acabou sendo contra, ao anotar o gol do Tottenham.

Vindo de derrota para o Burnley em casa, na abertura do Inglês, o Chelsea encarou neste domingo seu primeiro grande desafio na defesa do título. Diante do vice-campeão da temporada passada, o time de Antonio Conte foi para cima nos minutos iniciais e criou as primeiras oportunidades de gol.

O Tottenham respondeu logo em seguida, em bons lances de Harry Kane e Dembélé, e o duelo ganhou equilíbrio. O Chelsea, contudo, aproveitou lance de bola parada para abrir o placar. Foi aos 24, quando Marcos Alonso acertou bela cobrança de falta. Sem conseguir empatar, o time mandante respondeu com uma bola no pé da trave, em finalização de Kane.

Na volta para o segundo tempo, o Tottenham foi melhor e controlou a posse de bola, embora o Chelsea seguisse levando perigo no ataque. Quando a balança parecia começar a desequilibrar em favor dos visitantes, o Tottenham buscou o empate, também de bola parada. Eriksen cobrou falta na área e Batshuayi cabeceou contra as próprias redes, aos 37.

Porém, o Chelsea retomaria a dianteira seis minutos depois. Pedro acionou Marcos Alonso, que bateu cruzado pelo lado esquerdo e contou com falha do goleiro Lloris para decretar a vitória dos visitantes.

Os dois times voltam a campo pelo Inglês no próximo domingo. O Chelsea vai receber o Everton, enquanto o Tottenham duelará com o Burnley novamente em Wembley.