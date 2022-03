Chelsea tenta contornar sanções e buscar vaga contra Lille na Liga dos Campeões

O Chelsea visitará o Lille pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira, seis dias após o governo britânico anunciar uma série de sanções ao russo Roman Abramovich, dono da equipe inglesa, e que afetam diretamente o clube. Ao menos dentro de campo, o time londrino carrega vantagem pela vitória por 2 a 0 no jogo de ida. As equipes se enfrentam no estádio Pierre-Mauroy, na França, a partir das 17h, mesmo horário em que a Juventus receberá o Villarreal na Itália para definir as duas últimas vagas nas quartas de final do torneio europeu.

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, voltou a criticar as sanções impostas ao time na véspera do confronto. Após a eclosão da guerra na Ucrânia, Abramovich e outros bilionários russos com negócios no Reino Unido tiveram seus bens congelados. Para o Chelsea, isso significa que a pretendida venda do clube será impossibilitada, além da proibição de transferências, renovações de contratos, vendas de mercadorias e novos ingressos.

Após o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Chelsea precisará viajar de ônibus por cerca de 10 horas até Middlesbrough pela Copa da Inglaterra, já que as sanções também impedem que o elenco vá de avião. Na última semana, Tuchel havia dito que, se não pudessem ir para os jogos de avião, ele estaria disposto a viajar de trem, ônibus ou, até mesmo, ir dirigindo uma van.

“Temos que lidar com isso. Temos estrutura para ir até Lille e jogar. Já será mais difícil resolver as coisas do melhor jeito possível para a Copa da Inglaterra. Enquanto tivermos camisas, enquanto estivermos vivos, seremos competitivos e lutaremos duro para ter sucesso. Devemos isso às pessoas que torcem por nós. Estamos sob holofotes, mas esta é a nossa responsabilidade”, afirmou o treinador alemão.

Atual campeão francês, o Lille tentará se aproveitar da turbulenta situação vivida pelo time inglês para buscar uma recuperação e fazer história na Liga dos Campeões. O time de Jocelyn Gouvernnec não faz grande temporada, é apenas o sexto colocado no Campeonato Francês, mas já mostrou ter ótimos atacantes capazes de furar a boa defesa do Chelsea. O Lille precisará vencer por pelo menos dois gols de vantagem para levar o jogo para a prorrogação.

"Temos várias opções ofensivas nas quais podemos confiar. Por outro lado, a equipe deve basear-se nas ótimas exibições defensivas que fez na fase de grupos. Jogamos bem na primeira partida. Dividimos a posse de bola, mas no ataque não fomos suficientemente perigosos. Temos de ser mais precisos no meio-campo adversário e obrigar o adversário a defender mais atrás", disse Gourvennec.

CONFRONTO ABERTO NA ITÁLIA

Novo artilheiro do ataque da Juventus, Vlhahovic chegou com tudo na Liga dos Campeões, marcando um gol com apenas 33 segundos de jogo, mas o Villarreal conseguiu reagir jogando diante de sua torcida e buscou o empate por 1 a 1. O confronto entre italianos e espanhóis terá o segundo capítulo nesta quarta-feira no Juventus Stadium e continua totalmente em aberto.

A semana antes do jogo foi rodeada de incertezas quanto ao time da Juventus. Ainda sem saber se poderão atuar durante 90 minutos, o técnico Massimiliano Allegri confirmou que Dybala, Chiellini e Bernardeschi estarão à disposição para a partida, mas Leonardo Bonucci, nome importante na zaga do time de Turim, e o brasileiro Alex Sandro serão desfalques na defesa.

"O único objetivo para amanhã é a classificação. Este é o momento que realmente conta, agora é o momento de fazermos diferente de todo o resto da temporada. O Villarreal é um ótimo time, com um ótimo técnico e que nunca fica fora do jogo. Esta partida será como uma final e jogaremos em casa. Como não há mais o critério de gol fora, tudo o que precisamos fazer é vencer", declarou Allegri em entrevista coletiva.

Habituado a disputar a Liga Europa, Unai Emery, treinador do Villarreal, mostrou confiança na motivação de sua equipe após o time conseguir se recuperar e buscar o empate no jogo de ida. "Estamos muito motivados depois de uma fase de grupos muito boa. Conseguimos reverter a situação em casa, especialmente depois de sofrer o gol no primeiro minuto. A Juventus é uma das candidatas a vencer a Liga dos Campeões, mas queremos passar e sermos reconhecidos por isso”, afirmou Unai Emery.

Os dois confrontos desta quinta-feira definem os oito times que estarão presentes nas quartas de final da atual temporada da Liga dos Campeões. O sorteio dos próximos confrontos acontecerá na próxima sexta-feira. Não haverá mais os chamados “cabeças de chave” ou restrição por país, o que significa que qualquer time poderá ser sorteado contra qualquer adversário.