Chelsea triunfa no primeiro jogo após Mundial; Alisson dá assistência e Liverpool vence lanterna

O Chelsea voltou a vencer no primeiro jogo após conquistar o Mundial de Clubes em cima do Palmeiras e mais uma vez foi com gol decisivo no fim do jogo. O time de Thomas Tuchel fez duelo londrino como visitante contra o Crystal Palace pela 26ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado e venceu por 1 a 0 com gol nos minutos finais.

Com o triunfo, o Chelsea continua em terceiro, caminhando para definir sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. A equipe chegou a 50 pontos, enquanto o Crystal Palace é o 13º, com 26.

Apesar da distância entre os dois na tabela, os visitantes não tiveram vida fácil no Selhurst Park Stadium, não à toa o confronto entre londrinos só foi definido aos 43 minutos do segundo tempo. O gol dos campeões mundiais surgiu em cruzamento de Marcos Alonso, que foi completado de primeira por Ziyech.

Enquanto isso, no Anfield, o Liverpool conseguiu uma virada sobre o Norwich City e manteve viva a perseguição ao líder Manchester City. O jogo teve destaque para o golaço de bicicleta de Sadio Mané e para o belo gol de Salah, com assistência direta de Alisson.

A vitória leva o Liverpool aos 57 pontos, na segunda colocação. O time de Klopp pode diminuir para até seis pontos a desvantagem para o líder Manchester City, que enfrenta o Tottenham ainda neste sábado. Lanterna, mas ainda vivo na briga contra o rebaixamento, o Norwich tem 17 pontos.

Após um primeiro tempo sem gols, o Norwich City abriu o placar sobre o Liverpool em Anfield logo aos 2 minutos do segundo tempo. Rashica trouxe para o meio e bateu da entrada da área, a bola desviou em Matip e parou no fundo das redes.

Rivais na final da Copa Africanas de Nações, Sadio Mané e Mohamed Salah mostraram mais uma vez como se entendem quando jogam lado a lado e comandaram a rápida reação do Liverpool. O jogador senegalês empatou a partida com um golaço de bicicleta, aos 18 minutos.

Três minutos mais tarde, o gol de Salah também chamou atenção, principalmente pelo goleiro brasileiro Alisson, que fez um lançamento para o egípcio praticamente de uma área até a outra. Salah dominou, driblou o goleiro e finalizou sem muita força, mas a

zaga do Norwich não conseguiu evitar o gol.

O recém-contratado Luis Diaz marcou seu primeiro gol com a camisa do Liverpool e definiu o placar da partida. O colombiano recebeu passe longo de Henderson, dominou e tocou por cima do goleiro, fazendo 3 a 1.

ARSENAL TAMBÉM VENCE

Mais uma vez contando com a ajuda de seus jovens jogadores, o Arsenal conseguiu vencer o Brentford no Emirates Stadium pelo placar de 2 a 1, todos os gols foram marcados no segundo tempo. O time 13 vezes campeão inglês é apenas o sexto colocado, com 42 pontos. Já o Brentford ocupa a 14ª posição, com 24 pontos somados.

O Arsenal teve um gol anulado pelo VAR no primeiro tempo devido a um impedimento milimétrico. Mais tarde, um toque na mão de um jogador do Brentford dentro da área também foi motivo de reclamação por parte do time londrino.

O placar só foi aberto aos 2 minutos da segunda etapa, com gol de Smith Rowe. O jogador fez jogada individual, finalizou bem e abriu o placar para o time da casa. O time de Mikel Arteta definiu o placar em contra-ataque aos 33 minutos, com uma boa finalização do jovem Saka. O Brentford diminuiu com Norgaard já nos acréscimos, após confusão na área.

OUTROS JOGOS

O Everton voltou a perder na competição. O time azul de Liverpool visitou o Southampton e perdeu por 2 a 0, com dois gols marcados no segundo tempo. Aos 6, Armstrong chutou no canto e abriu o placar. Shane Long, de cabeça, fechou a conta aos 37 minutos. O Southampton tem 32 pontos e está em 10º, já o Everton é o 16º, com 22 pontos ganhos.

A briga contra o rebaixamento no Campeonato Inglês parece ficar mais emocionante a cada rodada. O Burnley venceu o Brighton & Holve Albion fora de casa por 3 a 0 e chegou aos 17 pontos, na 19ª colocação, ficando empatado com o Norwich e a um ponto do Watford, 18º e que também venceu neste sábado. Weghorst, Brownhill e Lennon fizeram os gols do Burnley. Com 33 pontos, o Brighton é o nono colocado. Com gol de Dennis, o Watford venceu o Aston Villa por 1 a 0 fora de casa. O Villa está em 13º, com 27 pontos.

Mais cedo neste sábado, o quinto colocado West Ham recebeu o Newcastle em Londres em jogo que acabou empatado por 1 a 1. Craig Dawson abriu o placar para o West Ham e Joe Willock empatou nos acréscimos ainda no primeiro tempo. Lutando contra o rebaixamento, o Newcastle é o 17º colocado, com 22 pontos, na primeira posição fora do Z3. Brigando por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, o West Ham tem 42 pontos e foi alcançado nesta rodada pelo Arsenal.