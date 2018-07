Chelsea tropeça em casa e empata com Swansea na estreia do Inglês

O atual campeão Chelsea estreou com o pé esquerdo no Campeonato Inglês desta temporada. O time comandado por José Mourinho não conseguiu superar a postura agressiva do Swansea City em ficou apenas no empate por 2 a 2. O brasileiro Oscar fez um dos gols dos donos da casa. Federico Fernandez fez contra para o Chelsea. Ayew e Gomis, de pênalti, marcaram para os visitantes do País de Gales.

O duelo começou com a pressão dos mandantes em Stamford Bridge, com várias investidas pelas laterais e muita movimentação entre os atacantes, com trocas rápidas de passe na entrada da área. A pressão surtiu efeito aos 23 minutos, com uma pequena ajuda da defesa adversária. Oscar cobrou a falta da esquerda, a bola passou por toda a área e acabou no fundo das redes.

Com a vantagem, os atuais campeões ingleses tentaram aumentar seu ritmo de jogo, mas deram espaço para o bem armado Swansea reagir. Em boa jogada pelo meio, Shelvey lançou Montero que cruzou para o meio da área do time de Londres. Após pequena confusão, Ayew concluiu para empatar a partida.

Ainda no primeiro tempo, Willian recebeu na esquerda e cruzou firme. A bola desviou em Fernandez e encobriu o goleiro Fabianski. Na volta do intervalo, tudo levava a crer que os anfitriões ampliariam a vantagem e mais uma vitória estaria consolidada em Stamford Bridge. Mas o que se viu foi um cenário oposto. Logo aos 10 minutos, Gomis recebeu belo lançamento e saiu na cara de Courtois. O goleiro belga bloqueou a passagem do atacante com classe e cometeu o pênalti, sendo expulso em seguida. Gomis cobrou com categoria e definiu o placar.

EVERTON EMPATA EM CASA

Nos outros jogos da rodada inicial, o Everton também não teve uma boa estreia no Inglês. Diante de sua torcida, o time de Liverpool apenas empatou com o Watford por 2 a 2. Miguel Layun e Odion Ighalo marcaram para os visitantes e Ross Barkley e Arouna Kone fizeram para o time da casa.

Em Leicester, o Leicester City venceu o Sunderland por 4 a 2 e assumiu a liderança provisória da competição no saldo de gols. Outro que também está no topo é o Crystal Palace, que fez 3 a 1 contra o Norwich, fora de casa.O Bournemouth estreou na divisão de elite perdendo em casa para o Aston Villa.