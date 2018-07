Chelsea tropeça em casa e fica no empate com o West Bromwich

O Chelsea voltou a mostrar nesta quarta-feira que o problema da equipe não era só o técnico José Mourinho. Agora comandado por Guus Hiddink, o time londrino recebeu o West Bromwich pela 21.ª rodada do Campeonato Inglês e ficou apenas no empate por 2 a 2. O gol dos visitantes que definiu o resultado da partida saiu aos 41 minutos do segundo tempo.

O tropeço é o segundo do Chelsea em casa desde que Hiddink assumiu a equipe. O holandês fez sua estreia num empate por 2 a 2 com o Watford, depois no 0 a 0 com o Manchester United, fora, ainda em dezembro. Este ano, venceu o Crystal Palace fora e o pequeno Scunthorpe United, da quarta divisão, em casa, pela Copa da Inglaterra.

No Inglês, o Chelsea tem só seis vitórias e, com 24 pontos, ocupa um modesto XX.º lugar na classificação, abaixo do próprio West Bromwich, que foi a 27. No sábado, o time londrino recebe o Everton em Stamford Bridge.

Nesta quarta, o Chelsea entrou em campo com dois laterais-direitos e ambos participaram do primeiro gol. Ivanovic, que jogava na posição de origem, cruzou rasteiro para Azpilicueta, improvisado na esquerda, fazer de carrinho. Ainda no primeiro tempo, Gardner empatou numa pancada de meia distância.

Na segunda etapa, o brasileiro Kenedy entrou no lugar de Pedro e acendeu o Chelsea, que voltou à frente. Willian cruzou rasteiro, Kenedy foi na bola junto com McAuley no primeiro pau e o norte-irlandês fez contra.

Sabendo da fragilidade da zaga do Chelsea, o West Bromwich foi para frente e conseguiu mais uma vez o empate, desta vez com o irlandês McClean, num bonito chute de fora da área. Courtois não alcançou.

OUTROS JOGOS

Também nesta quarta-feira, o Southampton recebeu o Watford e venceu por 2 a 0, com gols de Long e Tadic, pulando para 27 pontos, contra 29 do rival desta noite. O Stoke City chegou a 32 depois de fazer 3 a 1 no Norwich City (23), em casa.

Já o Sunderland surpreendeu o Swansea City e goleou por 4 a 1 fora de casa, com direito a três gols do veterano Jermain Defoe. O jogo valia como confronto direto contra o rebaixamento. O Sunderland foi a 18 pontos, ainda um abaixo do Swansea, que é a antepenúltimo.