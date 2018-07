Chelsea vacila, cede empate e pode perder a liderança do Inglês

WEST BROMWICH - Com quatro jogadores convocados nesta terça-feira por Felipão para o amistoso contra a África do Sul, o Chelsea decepcionou e apenas empatou por 1 a 1 com o West Bromwich pela abertura da 26.ª rodada do Campeonato Inglês. Assim, pode perder a liderança da competição apenas três dias depois de assumi-la.

Isso porque, com o empate, o Chelsea chegou nos 57 pontos, enquanto o Arsenal tem 55 e o Manchester City 54. Nesta quarta-feira, a equipe de Arsène Wenger recebe o Manchester United e, se vencer, além da festa pela vitória sobre o rival, também vai poder comemorar a liderança. Já o City, que pega o Sunderland, em casa, torce contra os londrinos e precisa vencer para pular para a ponta.

Diante de um rival que está na zona de rebaixamento - é o 18.º, com 24 pontos -, o Chelsea mostrou todo seu poderio ofensivo e pressionou durante todo o primeiro tempo. Foi recompensado com o primeiro gol aos 46 minutos, graças aos brasileiros. Willian bateu escanteio da direita, David Luiz pegou de costas, de calcanhar, e deixou Ivanovic livre no segundo pau para marcar.

No segundo tempo, porém, o time de Lugano (que ficou no banco) cresceu. Equilibrou as ações e conseguiu o improvável empate aos 42 minutos, com o nigeriano Anichebe. Berahino cruzou da esquerda, David Luiz marcou mal e o africano teve liberdade para cabecear na área do Chelsea, levando José Mourinho à loucura. Ramires ainda saiu para a entrada do egípcio Mohamed Salah, mas de nada adiantou.

OUTROS JOGOS

Também nesta terça-feira, o West Ham venceu o Norwich City por 2 a 0, em Upton Park, um dia depois de anunciar que havia fechado a venda do estádio. Em Hull, o time da casa perdeu de 1 a 0 do Southampton, que foi a 39 pontos e passou o Newcastle, agora em oitavo. No País de Gales, enquanto isso, Cardiff City e Aston Villa ficaram no 0 a 0.