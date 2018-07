Chelsea vacila e cede empate ao Newcastle no fim

O resultado, porém, pouco interferiu na situação do campeonato, conquistado pelo Manchester United no sábado. O Chelsea desperdiçou a chance de se manter na briga pelo título no domingo passado, quando foi derrotado justamente pelo Manchester. A partida foi considerada a final do Inglês.

Garantido na Liga dos Campeões, o Chelsea busca agora assegurar o vice-campeonato. Com 71 pontos, o time ainda pode ser superado pelo Arsenal, que tem 67 e ainda não entrou em campo nesta rodada. Enfrentará o Aston Villa neste domingo, em casa.

Mesmo desmotivado, o Chelsea saiu na frente do Newcastle com gol logo aos 2 minutos, neste domingo. Após escanteio da direita, o defensor Ivanovic escorou de coxa e abriu o placar. Os visitantes, contudo, empataram na sequência. Aos 10, Taylor cobrou falta e contou com um desvio de Gutierrez para enganar o goleiro Petr Cech.

A bola só voltou a balançar nos minutos finais da partida. O Chelsea voltou a liderar o marcador depois de um erro feio do goleiro Krul. O zagueiro Alex aproveitou a chance e cabeceou para o fundo das redes. Mas o Newcastle voltou a empatar. Nos acréscimos, Taylor também usou a cabeça para anotar o segundo dos visitantes, que seguem no 12.º lugar da tabela, com 45 pontos.