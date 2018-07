Chelsea vê clássico como chance de recuperar confiança

"Será bom para dar confiança poder dizer que vencemos o Manchester United", avisou Ancelotti, consciente do caráter decisivo do clássico de domingo, quando o Chelsea receberá o rival no Estádio Stamford Bridge, em Londres. "Esse jogo pode se tornar um momento fantástico para a gente."

"Penso que já passamos pelo momento mais difícil e que podemos usar esse jogo com uma motivação fantástica para melhorar. É difícil comparar uma vitória sobre o Manchester United com uma vitória sobre qualquer outro time", avaliou o técnico italiano do Chelsea.

Apesar de reconhecer o peso do clássico de domingo, Ancelotti lembrou que ele não será fundamental para a definição do campeonato. "Será um jogo importante, mas não é decisivo, porque vários times estão na briga. Existem vários jogos importantes pela frente, ainda é muito cedo", afirmou.

Atualmente, o Manchester United lidera o campeonato com 34 pontos e ainda tem um jogo a menos do que os demais candidatos ao título. O Chelsea está com 31 pontos, atrás também do Arsenal e do Manchester City - além deles, o Tottenham parece estar na briga para ser campeão.