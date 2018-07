Chelsea vence amistoso na estreia de André Villas-Boas

Para vencer, o Chelsea contou com um gol contra de um ex-jogador, o zagueiro Tal Ben Haim, logo aos 7 minutos de jogo. Ele desviou de cabeça contra as próprias redes após cruzamento de Fernando Torres.

O time visitante ainda contou com um pênalti desperdiçado pelo Portsmouth. Após fazer falta dentro da área, o goleiro Hilário se redimiu com uma bela defesa e evitou o empate dos donos da casa, no segundo tempo.

Villas-Boas aproveitou o amistoso para fazer testes no time. Depois do intervalo, o treinador fez 11 mudanças e trocou todo o time. Na etapa inicial, ele escalou o Chelsea com Turnbull; Ferreira, Kalas, Ivanovic, Cole; B Clifford, Mikel, Zhirkov; Sturridge, Torres, Malouda.

O segundo tempo teve Lampard e Terry, e Anelka e Drogba no ataque: Hilario; Van Aanholt (Bertrand), Terry, Chalobah, Bosingwa; Benayoun, McEachran, Lampard; Anelka, Drogba, Kalou.

Ainda neste sábado, o Liverpool deu sequência a sua pré-temporada, com um amistoso contra um combinado da Malásia. David Ngog e Maxi Rodrigues foram os destaques, com dois gols cada, na goleada por 6 a 3. Já o Arsenal empatou com o Hangzhou Greentown, por 1 a 1, na China.