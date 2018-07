Chelsea vence Aston Villa e leva título na pré-temporada

A vitória da equipe londrina começou a se desenhar logo no início da partida, com o gol do jovem meia McEachran, de 18 anos, antes do primeiro minuto de jogo. No segundo tempo, o espanhol Fernando Torres saiu do banco de reservas para marcar o segundo e garantir o resultado.

Foi o primeiro título conquistado pelo português André Villas-Boas, contratado há pouco mais de um mês, no comando do Chelsea. Para chegar à decisão, a equipe havia vencido o Kitchee, da China, por 4 a 0, na última quarta-feira.

ARSENAL X BOCA JUNIORS - Outro torneio que movimenta a nesta pré-temporada Europa é a Emirates Cup, que reúne Arsenal, Boca Juniors, Paris Saint-Germain e New York Red Bulls. Neste sábado, pela primeira rodada, o clube inglês e o argentino se enfrentaram e terminaram empatados em 2 a 2.

Van Persie abriu o placar para o Arsenal, aos 29 minutos do primeiro tempo. Logo no início da segunda etapa, Ramsey ampliou o marcador, mas o Boca chegou ao empate em três minutos. Aos 24, Viatri marcou e, aos 27, Mouche deixou tudo igual.

Com o resultado, ambas as equipes dividem a segunda colocação do torneio, com três pontos - um pelo empate e dois pelos gols marcados. O líder é o New York Red Bulls, que venceu o Paris Saint-Germain mais cedo, por 1 a 0, e tem quatro pontos.

OUTROS AMISTOSOS - Também neste sábado, Inter de Milão, Real Madrid e Valencia entraram em campo em partidas amistosas. A equipe italiana venceu o Celtic, por 2 a 0, pela Dublin Super Cup. Mesmo com um a menos desde o primeiro tempo, com a expulsão de Tiago Motta, Castaignos e Pazzini garantiram a vitória.

Já o Real teve dificuldades, mas passou pelo Leicester, na Inglaterra, por 2 a 1. O brasileiro Kaká começou como titular, mas teve desempenho discreto. Callejon e Benzema fizeram os gols do time espanhol e Dyer descontou para os ingleses, já no final da partida.

Ainda neste sábado, o Valencia não tomou conhecimento do Sporting e venceu com facilidade, por 3 a 0, mesmo atuando em Portugal. Os gols da equipe, que contou com os brasileiros Diego Alves e Jonas em campo, foram marcados por Bernard, Soldado e Piatti, todos no primeiro tempo.