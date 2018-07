Chelsea vence Aston Villa em jogo antecipado do Inglês

LONDRES - Em jogo antecipado da terceira rodada, o Chelsea entrou em campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Inglês e contou com uma boa atuação do brasileiro Oscar para vencer o Aston Villa, por 2 a 1, em Stanford Bridge. Com o resultado, o time de José Mourinho é o líder isolado da competição.

Isso acontece porque só Chelsea e Aston Villa fizeram dois jogos na competição, que começou no último fim de semana. No domingo, o time londrino venceu o Hull City por 2 a 0. Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham estão entre os times que têm três pontos, além do próprio Aston Villa.

O primeiro gol da partida em Londres nasceu de uma jogada de Oscar. O brasileiro, que já havia marcado na abertura do Inglês, encontrou Hazard livre pela ponta direita. O belga arriscou chute cruzado, Guzan defendeu, mas a bola voltou na barriga de Luna e foi para o fundo das redes.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Aston Villa empatou. Benteke recebeu de Agbonlahor na área, dominou de direita e logo bateu com a esquerda, pegando Cech desprevenido. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Com três gols, o belga é o artilheiro do Inglês.

O gol da vitória saiu aos 28 da segunda etapa, quando Lampard bateu falta na área e Ivanovic subiu sozinho para testar firme para o fundo do gol. O resultado, brigado até o final, dá moral para o Chelsea, que na segunda enfrenta o Manchester United pelo Inglês e sexta joga a Supercopa da Europa contra o Bayern de Munique.