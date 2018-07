Chelsea vence Blackburn e mantém vantagem no Inglês

O Chelsea mostrou a sua força neste sábado e se manteve na liderança do Campeonato Inglês ao derrotar o Blackburn, de virada, por 2 a 1, em partida válida pela décima rodada. Com o resultado, o time londrino chegou aos 25 pontos. Já o Blackburn está apenas em 17º lugar, com nove pontos, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Porém, o Chelsea levou um susto no começo do primeiro tempo. Aos 21 minutos, Diouf cruzou para Benjani cabecear para as redes. O time londrino reagiu ainda na etapa inicial. Aos 38 minutos, Malouda cruzou na área e Drogba ajeitou de cabeça para Anelka, que finalizou de primeira, empatando o jogo.

Melhor em campo, o Chelsea teve dificuldades para conseguir a virada. E o gol da sua vitória saiu apenas aos 38 minutos do segundo tempo, depois de muita pressão. Zhirkov cruzou na área para Ivanovic, que desviou para as redes, definindo o jogo.

O triunfo no final do jogo só não foi ainda melhor para o Chelsea porque o Arsenal também conseguiu uma vitória nos últimos minutos. Em casa, a equipe derrotou o West Ham por 1 a 0, com o gol do triunfo sendo marcado por Song aos 43 minutos do segundo tempo. Assim, o Arsenal está na vice-liderança, com 20 pontos. Já o West Ham segue na lanterna, com apenas seis pontos.

Fora de casa, o Manchester City se distanciou do líder Chelsea ao perder, de virada, para o Wolverhampton por 2 a 1, de virada. Adebayor, em cobrança de pênalti, abriu o placar para o City aos 23 minutos do primeiro tempo. Mas o Wolverhampton conseguiu a vitória com gols de Milija, aos 30 minutos do primeiro tempo, e Edwards, aos 12 minutos do segundo tempo. Assim, o City está na quarta colocação, com 17 pontos, enquanto o Wolverhampton é o vice-lanterna, com 9 pontos.

Também neste sábado, o Everton superou o Stoke City por 1 a 0, com gol de Yakubu. Já o Fulham derrotou o Wigan por 2 a 0, com os dois gols sendo marcados por Clint Dempsey.