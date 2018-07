Chelsea vence Bolton e dispara na liderança do Inglês O Chelsea não perdoou nesta terça-feira o vacilo que o Manchester United deu no último sábado, em empatar sem gols com o Blackburn. Em casa, no Stamford Bridge, o time londrino recebeu o Bolton e venceu por 1 a 0, resultado suficiente para fazer com que a equipe dispare na liderança do Campeonato Inglês, restando apenas quatro rodadas para o fim da competição.