Chelsea vence com dois gols de Diego Costa; Manchester triunfa

Chelsea e Manchester United venceram seus últimos amistosos de pré-temporada nesta terça-feira e mostraram que estão prontos para o início do Campeonato Inglês, no fim de semana. O time londrino contou com exibição de gala de Diego Costa, que marcou duas vezes, para bater a Real Sociedad por 2 a 0. Já o Manchester passou pelo Valencia por 2 a 1, no primeiro jogo de Louis van Gaal em Old Trafford.

Em Stamford Bridge, José Mourinho deu mostras da equipe que vai iniciar o Campeonato Inglês como titular, e ela terá mudanças. No gol, Courtois parece mesmo o preferido do treinador, acabando com o longo reinado de Petr Cech na posição. Dos brasileiros, apenas Ramires e Diego Costa - este, naturalizado espanhol - começaram jogando. Filipe Luis, Willian e Oscar ficaram no banco.

E a equipe escalada por Mourinho começou a todo vapor, decidindo a partida logo nos primeiros minutos. Com 57 segundos, Ramires recebeu na direita e rolou dentro da área para Diego Costa, que invadiu e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. O segundo saiu na sequência. Aos sete, Schürrle recebeu na intermediária e bateu colocado. A bola tocou na trave e voltou nos pés de Diego Costa, que só empurrou para a rede.

Se em Londres a partida foi decidida logo no início, em Manchester os gols saíram todos no segundo tempo. Na estreia de Louis van Gaal diante de sua torcida, o time da casa suou bastante, viu Rooney perder pênalti no primeiro tempo, mas manteve o bom momento da pré-temporada derrotou o Valencia. Cotado como reforço do Napoli, Fellaini entrou na etapa final e definiu o resultado nos acréscimos.

O primeiro gol, no entanto, foi de Fletcher. Após cobrança de escanteio da esquerda, o volante aproveitou sobra na meia-lua e bateu. Ele ainda contou com desvio para marcar. O empate saiu aos 26, quando Rodrigo de Paul recebeu falta batida da direita e fuzilou. A igualdade parecia decretada, mas aí a zaga do Valencia bateu cabeça com o goleiro Diego Alves e Fellaini aproveitou para tocar para o gol vazio.

Com a pré-temporada finalizada, Manchester United e Chelsea estreiam no fim de semana no Campeonato Inglês. O time de Van Gaal irá receber o Swansea, no sábado, em Old Trafford. Já os comandados de José Mourinho jogam na segunda-feira diante do Burnley, fora de casa.