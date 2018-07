Chelsea vence com gol no fim e segue em 1º no Campeonato Inglês

LONDRES - O Chelsea conquistou uma vitória sofrida neste sábado para se manter na liderança do Campeonato Inglês. Em casa, o time londrino contou com um gol marcado pelo zagueiro John Terry aos 47 minutos do segundo tempo para derrotar o Everton por 1 a 0, no Stamford Bridge, na abertura da 27ª rodada do torneio nacional.

Com o triunfo, o Chelsea chegou aos 60 pontos, na dianteira do Campeonato Inglês, contra os 56 do Arsenal e os 54 do Manchester City. Já o Everton permaneceu com 45 pontos, na sexta colocação e agora mais distante da luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Neste sábado, o Everton fez um duelo equilibrado com o Chelsea, que teve os brasileiros Oscar e William como titulares, e até criou as principais oportunidades de gol. Na etapa final, com Ramires em campo, o time londrino foi mais ativo, mas conseguiu garantir a sua vitória apenas nos instantes finais.

Aos 47 minutos, Lampard cobrou falta sofrida por Ramires e Terry se antecipou ao goleiro Howard para marcar o único gol da partida, definindo a vitória do Chelsea, que agora pode se concentrar no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, na Turquia, contra o Galatasaray.