Chelsea vence de virada e Liverpool perde no Campeonato Inglês

Essa foi a segunda vitória da equipe no campeonato, após superar o West Ham na estreia pelo mesmo placar. Já o Watford, que empatou o primeiro jogo com o Southampton, segue com apenas um ponto.

O Chelsea, contando com o brasileiro Oscar como titular, viu o adversário impor o seu mando de campo e pouco criou no primeiro tempo. Com uma marcação forte, o Watford desperdiçou as melhores oportunidades, mas só foi abrir o placar no segundo tempo. Aos dez minutos, livre, Capoue dominou na área e finalizou firme, no ângulo.

Em desvantagem e sem muita inspiração, o Chelsea teve a colaboração do goleiro Gomes para empatar já aos 34. Hazard finalizou de fora da área, o brasileiro espalmou mal e o belga Batshuayi só empurrou para o gol vazio.

A sofrida virada sairia apenas seis minutos depois. Em rápido contra-ataque, Fabregas deu lindo passe do campo defensivo, Diego Costa recebeu sozinho, carregou e só tocou na saída de Gomes, definindo a importante vitória ao Chelsea.

O Liverpool, por sua vez, não teve a mesma sorte. Após a grande vitória sobre o Arsenal na estreia do Inglês, de virada, por 4 a 3, o time teve atuação apática e foi facilmente superado pelo Burnley, fora de casa, por 2 a 0. Sam Vokes e Andre Gray anotaram no primeiro tempo os gols do triunfo.

Ainda neste sábado, o Tottenham teve certa dificuldade em Londres, mas venceu o Crystal Palace por 1 a 0, com gol marcado pelo volante queniano Victor Wanyama. Nos outros dois duelos, melhor para os visitantes: o Hull City ganhou do Swansea por 2 a 0, enquanto o Everton superou o West Bromwich Albion por 2 a 1.