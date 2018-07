Chelsea vence de virada e tira invencibilidade do City LONDRES - Caiu nesta segunda-feira o último invicto do Campeonato Inglês. Jogando fora de casa, o Manchester City não resistiu ao crescimento do futebol do Chelsea na competição e foi derrotado por 2 a 1, de virada, no fechamento da 15.ª rodada. Mesmo assim o time do técnico Roberto Mancini continua na primeira colocação, agora com menos folga sobre os demais concorrentes ao título inglês.