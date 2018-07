Chelsea vence e amplia vantagem na liderança do Inglês

O Chelsea fez bem o dever de casa neste sábado, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Inglês. Mesmo sem ter realizado uma apresentação brilhante, venceu o Wolverhampton por 2 a 0, com gols marcados por Malouda e Kalou.

Veja também:

Newcastle bate lanterna West Ham e reage no Inglês

Com a tranquila vitória no Stamford Bridge, o Chelsea chegou aos 22 pontos e abriu cinco de vantagem para o vice-líder Manchester City, que recebe o Arsenal no domingo. O Wolverhampton, por sua vez, segue na zona de rebaixamento do Inglês.

Diante de um adversário totalmente retrancado, o Chelsea encontrou mais dificuldades do que o esperado no início, mas abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo com Malouda. O gol em nada mudou o panorama da partida: o Wolverhampton se defendia bem e criava dificuldades para o líder ampliar. Até que aos 37 da etapa final, Kalou fez e definiu o placar.

Se o Chelsea confirmou o favoritismo, o Tottenham decepcionou e apenas empatou em casa com o Everton, por 1 a 1. Baines abriu o placar para os visitantes aos 17, mas Rafael van der Vaart decretou a igualdade três minutos depois. O resultado deixou a equipe londrina provisoriamente na terceira posição com 15 pontos, os mesmos do West Bromwich, que passou pelo Fulham por 2 a 1.

Ainda neste sábado, o Birmingham derrotou o Blackpool por 2 a 0, o Sunderland ganhou do Aston Villa por 1 a 0 e o Wigan empatou com o Bolton por 1 a 1.