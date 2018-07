Chelsea vence e assume liderança provisória do Inglês

LONDRES - O Chelsea se aproveitou muito bem do tropeço do Liverpool, que perdeu neste sábado do Southampton. No Stamford Bridge, o time londrino assumiu a liderança do Campeonato Inglês, mesmo que de forma provisória, ao derrotar o Fulham por 2 a 0, em partida válida pela quinta rodada.

Com o triunfo, o Chelsea chegou aos mesmos dez pontos do Liverpool, mas com saldo de gols maior (4 a 2). A liderança da equipe, porém, deve durar pouco tempo, pois Arsenal e Tottenham, ambos com nove pontos, vão entrar em campo no domingo, contra Stoke City e Cardiff, respectivamente. Além disso, os rivais Manchester United e Manchester City, ambos com sete pontos, vão se enfrentar em clássico.

Mesmo assim, o triunfo deste sábado foi importante, ainda mais para evitar que o Chelsea, no começo de um novo trabalho de José Mourinho, entrasse em crise, pois o time vinha de quatro tropeços consecutivos, sendo dois deles pelo Campeonato Inglês.

A vitória deste sábado teve participação decisiva do meia brasileiro Oscar, que abriu o placar da partida aos seis minutos do segundo tempo. Após um bate-rebate na grande área, Oscar ficou com o rebote e chutou da pequena área para marcar. E o triunfo do Chelsea foi sacramentado aos 40 minutos. Após cobrança de escanteio, Terry ajeitou de cabeça para Mikel, que finalizou para as redes.