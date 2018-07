Chelsea vence e diminui pressão sobre treinador Villas-Boas

Os gols de David Luiz, Didier Drogba e Frank Lampard, seu 150o pela liga inglesa, melhoraram o clima pesado que rondou Stamford Bridge nas últimas semanas.

O resultado deixou o Chelsea em quarto lugar na tabela, 14 pontos atrás do líder Manchester City que enfrenta o Blackburn também neste sábado.

O City lidera com 60 pontos, seguido pelo Manchester United com 58, Tottenham com 53 e Chelsea com 46.

O Newcastle United abriu 2 x 0 contra o Wolverhampton, que reagiu e empatou por 2 x 2 em St James' Park na primeira partida de Terry Connor como treinador interino.

O Fulham venceu por 1 x 0 o rival do oeste de Londres Queen's Park Rangers com Pavel Pogrebnyak marcando aos sete minutos e com o QPR jogando a maior parte do jogo com 10 homens após a expulsão do malinês Samba Diakite em sua estreia.

O West Bromwich, que venceu por 5 x 1 os Wolves duas semanas atrás, fez 4 x 0 sobre o Sunderland e o Wigan ficou no 0 x 0 com o Aston Villa, resultado que deixou o Wigan na última colocação, com os mesmos 20 pontos do Bolton.