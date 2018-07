Chelsea vence e garante ponta do grupo; Schalke avança

LONDRES - O Chelsea confirmou a liderança do Grupo E da Liga dos Campeões da Europa com mais uma vitória, nesta quarta-feira. Com a classificação garantida, o time inglês recebeu o já eliminado Steaua Bucareste no Stamford Bridge e, mesmo sem muito esforço, venceu por 1 a 0, com o gol do atacante Demba Ba.

O resultado fez com que o time inglês não pudesse ser alcançado por Basel nem Schalke 04, terminando a fase de grupos com 12 pontos. Por outro lado, o Steaua, que entrou em campo sem sequer ter chances de ir à Liga Europa, acabou como lanterna, com apenas três pontos em seis partidas.

Em busca da classificação como primeiro, o Chelsea foi para cima no início da partida e abriu o placar logo aos 10 minutos, em jogada construída por brasileiros. Willian bateu escanteio da direita, Oscar desviou na primeira trave e Demba Ba apareceu por trás para desviar. Daí em diante, o time inglês precisou apenas administrar a vantagem, já que o Steaua pouco ameaçou.

SCHALKE SE CLASSIFICA

Na outra partida do Grupo E realizada nesta quarta, Schalke 04 e Basel entraram em campo brigando pela segunda vaga às oitavas de final. Mesmo precisando apenas de um empate, o Basel não foi páreo para o Schalke, que diante de sua torcida, em Gelsenkirchen, fez 2 a 0 e se classificou.

A vitória levou os alemães a 10 pontos, contra oito dos suíços. E ela começou a ser desenhada aos 31 minutos, quando Ivanov, do Basel, foi expulso. O Schalke aproveitou no segundo tempo e marcou o primeiro aos seis minutos, com Draxler, que desviou cruzamento da direita. Aos 12, Matip aproveitou cobrança de falta e, em posição irregular, tirou do goleiro para selar o placar.