Chelsea vence e vai à decisão da Copa da Inglaterra

A vitória garantiu o Chelsea em sua décima decisão da Copa da Inglaterra. Atual campeão do torneio, a equipe londrina chegou a marca de três finais nas últimas quatro edições da Copa.

Apesar do placar folgado, o Chelsea teve dificuldades no início do jogo. Millner perdeu grande chance para o Aston nos primeiros minutos e Agbonlahor sofreu falta dentro da área, mas o árbitro não assinalou a penalidade.

Mas, aos poucos, o líder do Campeonato Inglês começou a melhorar em campo e passo a levar perigo para o gol do Aston. No entanto, as redes só balançaram depois do intervalo.

Drogba, artilheiro do time, abriu o placar, aos 23 minutos. Ele completou chute de Terry, da entrada da área, e anotou seu 32.º gol na temporada. Os outros dois gols só vieram nos minutos finais da partida.

Aos 44, Malouda completou cruzamento da direita e não deu chances para o goleiro. Dois minutos depois, o mesmo Malouda escapou pela direita e teve calma para iniciar uma tranquila troca de passes na entrada da área, que culminou com o gol de Lampard.