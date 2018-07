Chelsea vence lanterna Sunderland e dispara na liderança do Inglês; Liverpool faz 3 a 0

Aproveitando tropeço do Arsenal na terça-feira, o Chelsea fez a sua parte nesta quarta e derrotou o lanterna Sunderland pelo modesto placar de 1 a 0, fora de casa. A 10ª vitória consecutiva fez o time londrino disparar na liderança do Campeonato Inglês. Em outro jogo da rodada, o Liverpool bateu o Middlesbrough por 3 a 0 e assumiu a segunda colocação da tabela.

Com os resultados, o Chelsea chegou aos 40 pontos e abriu seis de vantagem sobre Liverpool e Arsenal, ambos com 34. O Liverpool assumiu a vice-liderança ao descontar o saldo de gols do rival com o placar desta quarta. O Arsenal perdeu a chance de se manter na cola do Chelsea na terça ao levar uma virada do Everton, por 2 a 1, na abertura da 16ª rodada.

Jogando em Sunderland, o Chelsea sofreu para superar a forte retranca dos anfitriões no primeiro tempo. Na única brecha que o Sunderland deu, o time londrino converteu. Foi aos 40 minutos, quando O'Shea deixou a defesa para se arriscar no ataque. Após perder a bola, o time visitante emplacou rápido contra-ataque que culminou em tabela de Fabregas com Willian e gol do espanhol, em finalização rasteira da entrada da área.

Na segunda etapa, o Chelsea seguiu com dificuldade no ataque. Porém, criou mais chances, com Moses, Marcos Alonso e Willian, que até acertou o travessão. O Sunderland, que apostava na retranca e nos contra-ataques, partiu para o ataque nos minutos finais e quase arrancou o empate. Nos acréscimos, o goleiro Courtois fez grande defesa para evitar a igualdade no placar.

Também atuando longe do seu estádio, o Liverpool teve menos trabalho para confirmar o favoritismo. Adam Lallana comandou os visitantes no triunfo sobre o Middlesbrough por 3 a 0. Ele marcou duas vezes, aos 29 minutos do primeiro tempo e aos 23 da segunda etapa. Divock Origi anotou o outro gol, aos 15 da etapa final. O resultado devolveu o Liverpool à vice-liderança da classificação.

Em outro jogo da rodada, o West Ham derrotou o Burnley por 1 a 0. Mark Noble anotou o único gol da partida ao converter rebote de uma cobrança de pênalti que ele mesmo perdeu aos 45 minutos do primeiro tempo. O West Ham chegou aos 16 pontos, afastando-se da zona de rebaixamento. O Burnley segue com 17 e aparece logo à frente.