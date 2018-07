Chelsea vence, Liverpool perde e Arsenal empata no Inglês

A noite não foi tão boa para o Liverpool, que terminou vaiado pelos torcedores em casa depois de perder para o Wolverhampton Wanderers, que estava em último na classificação, com um gol de Stephen Ward.

O Chelsea, que havia somado apenas 6 pontos dos últimos 24, finalmente redescobriu o caminho da vitória com um gol de Florent Malouda aos 16 minutos do segundo tempo, apesar de o Bolton, que teria superado os campeões na tabela se ganhasse, ter desperdiçado várias chances de empatar.

"A primeira parte foi muito difícil, não jogamos tão bem e tínhamos um grande peso sobre os ombros", disse o técnico do Chelsea, Carlo Ancelotti.

O Wigan abriu o marcado no início do jogo com uma cobrança de pênalti de Ben Watson aos 17 minutos, mas o Arsenal assumiu o controle do encontro com gols de Andre Arshavin e Nicklas Bendtner no fim do primeiro tempo.

O domínio do Arsenal pareceu ficar mais firme com a expulsão de Charles N'Zogbia por uma falta contra Jack Wilshere aos 33 minutos do segundo tempo. Contudo, três minutos depois, um gol contra de Sebastien Squillaci igualou o marcador.

O empate deixou o Arsenal com 36 pontos, dois a menos que o Manchester City e o Manchester United, que lideram o Campeonato Inglês por diferença de gols. O Chelsea voltou ao quarto lugar com 34 pontos, um sobre o Tottenham Hotspur, enquanto o Bolton ficou em sexto com 29 pontos.

(Reportagem de Mitch Phillips)