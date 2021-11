Chelsea vence Malmö, e Wolfsburg surpreende líder Salzburg na Liga dos Campeões

Atual campeão, o Chelsea encaminhou a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa ao superar o Malmo por 1 a 0, pela quarta rodada do Grupo H. Ainda nesta quarta-feira, o Wolfsburg surpreendeu ao bater o líder do Grupo G, o Red Bull Salzburg.

Vivendo grande momento no Campeonato Inglês, o Chelsea tem provado que brigará também pelo bicampeonato da Liga dos Campeões. O time inglês dominou o jogo do início ao fim, encontrou dificuldade para passar a barreira do Malmo, mas conseguiu abrir o placar com Ziyech, aos 11 minutos, em chute preciso, após passe de Hudson-Odoi.

Leia Também Confira como está a tabela da Liga dos Campeões

A vitória deixou o time londrino na segunda posição do Grupo H, com nove pontos e bem próximo da classificação, atrás apenas da Juventus. O Malmo, por outro lado, ainda não pontuou e, mais do que a vitória, quer ao menos marcar um gol na atual edição do torneio.

NA ALEMANHA

O Wolfsburg não se intimidou por enfrentar o líder RB Salzburg e entrou de vez na briga pela classificação às oitavas ao vencer por 2 a 1. O time alemão foi superior durante os 90 minutos e acabou afunilando a disputa por vaga às oitavas de final do torneio no Grupo G.

Aproveitando o fator casa, o Wolfsburg abriu o placar logo aos três minutos com Ridle Baku, após assistência de Gerhardt. O RB Salzburg deixou tudo igual aos 30, com Wöber, mas Lukas Nmecha fechou o triunfo alemão, aos 15 da etapa final.

Apesar do revés, o RB Salzburg continuou dentro da zona de classificação, com sete pontos. Já o Wolfsburg, que enfim desencantou na competição, chegou aos cinco.