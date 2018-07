Chelsea vence Manchester United e abre 10 pontos de vantagem na ponta do Inglês

O time dos brasileiros William, Oscar e Ramires agora têm mais seis jogos para disputar na competição. Se vencerem três, não serão mais alcançados pelos rivais e garantem a sua quinta taça da competição nacional.

O Manchester United foi melhor na partida, teve mais posse de bola e criou boas chances, mas o Chelsea foi mortal no contra-ataque. Aos 40 do primeiro tempo, Terry roubou a bola de Falcão Garcia e tocou para Fàbregas na ponta esquerda. O espanhol viu Oscar na intermediária. O brasileiro, de calcanhar, colocou Harzard na cara do gol. Ele só teve o trabalho de tirar do goleiro e tirar o zero do placar.

No segundo tempo, o Manchester United novamente não conseguiu transformar a pressão em gol e quase viu o adversário ampliar. Aos 9 minutos, Drogba chutou, a bola desviou na zaga rival e sobrou nos pés de Oscar, que acertou a trave.

Para o Manchester, a derrota no clássico também foi marcante pelo fato de que o time tem um partida a mais do que o Chelsea. Assim, a equipe ficou ainda mais distante de sonhar com o título nacional. O Arsenal, que realizou as mesmas 32 partidas do líder, não atua neste final de semana pelo Inglês porque jogou neste sábado pela Copa da Inglaterra.

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Inglês no próximo dia 26. O Chelsea visita o vice-líder Arsenal e o Manchester encara o Everton no Goodison Park.