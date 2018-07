Chelsea vence West Bromwich fora de casa e cola no Arsenal

Peter Odemwingie colocou o time da casa em vantagem aos 17 minutos de jogo, mas Drogba, o compatriota Salomon Kalou e o inglês Frank Lampard botaram o Chelsea na frente antes mesmo do intervalo, em uma bela recuperação após a eliminação contra o Manchester United, na Liga dos Campeões, no meio da semana.

O United, que enfrenta o Manchester City pela semifinal da Copa da Inglaterra neste sábado, lidera o torneio, com 69 pontos, sete de vantagem sobre o Arsenal, que recebe o Liverpool no domingo. O Chelsea é o terceiro, com 61, seguido por City, com 56, e Tottenham, com 53.

Na ponta de baixo da tabela, a má fase do Blackpool continuou depois de uma derrota por 3 x 1, em casa, contra o Wigan Athletic. O resultado retirou os visitantes da lanterna e arrastou os mandantes para a zona do rebaixamento pelo primeira vez na temporada.