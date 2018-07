Chelsea vence West Ham e sobe para terceiro no Inglês

O Chelsea subiu para a terceira colocação do Campeonato Inglês neste domingo. Em casa, a equipe derrotou o West Ham por 2 a 0, com gols de Lampard e Hazard, e ultrapassou o Tottenham, que momentos antes havia sido derrotado pelo Fulham, por 1 a 0, mesmo também atuando em seus domínios.

O resultado levou o Chelsea a 55 pontos, ainda com um jogo a menos que o Tottenham, que tem 54 pontos. Já o West Ham estacionou nos 33 pontos e é o 13.º colocado, enquanto o Fulham subiu para 36 pontos com a vitória deste domingo e ocupa a décima posição na tabela.

O triunfo do Chelsea neste domingo começou a ser desenhado aos 19 minutos, quando Hazard aproveitou sobra de bola e cruzou na cabeça de Lampard, que marcou seu gol de número 200 pelo clube. Já no segundo tempo, logo aos cinco minutos, foi o próprio Hazard que marcou. Ele recebeu pela direita, cortou um marcador e bateu de esquerda para fazer um belo gol.

Também neste domingo, em Londres, o Tottenham caiu diante do Fulham com o gol marcado por Berbatov, aos sete minutos do segundo tempo. Em rápido contra-ataque, Riether recebeu pelo lado direito, avançou e cruzou rasteiro para o atacante búlgaro marcar o único gol do confronto.

O Campeonato Inglês ainda teve mais dois jogos no dia, destaque para o Wigan, que com um gol nos acréscimos, marcado com Kone, derrotou o Newcastle por 2 a 1, em casa, e ainda sonha com a permanência na primeira divisão. Já o Sunderland recebeu o Norwich e ficou no empate por 1 a 1.