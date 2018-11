Chelsea viaja com Hazard, mas poupa Morata e Fábregas contra o BATE Borisov

O técnico italiano Maurizio Sarri decidiu relacionar o atacante belga Eden Hazard para a partida contra o BATE Borisov, fora de casa, pela quarta rodada do Grupo L da Liga Europa, às 15h55 desta quinta-feira. Por outro lado, os espanhóis Álvaro Morata e Cesc Fábregas serão poupado do confronto.

Hazard sofreu uma lesão nas costas em outubro e só voltou a jogar no último domingo, na vitória do Chelsea por 3 a 1 contra o Crystal Palace, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. O belga entrou no segundo tempo da partida e atuou durante 26 minutos.

Já Morata, que marcou cinco gols em sete jogos nesta temporada, será preservado por causa da sequência de partidas consecutivas. "Ele ficou no CT para descansar e, depois, treinar. Acho que é melhor para ele ficar em forma, com duas ou três sessões de treinamentos. Ele disputou três jogos seguidos, por isso achei melhor dar a ele um descanso", explicou Sarri em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

O meio-campista espanhol Fábregas foi outro que ficou em Londres, uma vez que está se recuperando de um quadro de febre. Os brasileiros Willian, Emerson Palmieri e Jorginho foram relacionados para o duelo em Belarus.

Se vencer, o Chelsea vai garantir classificação para a próximo fase da competição, porque vai chegar a 12 pontos. Pelo Grupo L da Liga Europa, a equipe inglesa venceu o BATE, o PAOK, da Grécia, e o Vidi, da Hungria.